Васил Терзиев: Всяко нещо, което влезе в цветните контейнери, не излиза от джоба ни

Ние няма да отстъпим от тази битка, категоричен е Терзиев

Знаете ли, че всички ние вече сме платили за рециклирането на всяка една опаковка – от бутилката за вода до кашона от новия уред? Тази сума е включена в цената на продукта, който купуваме. Всяко нещо, което влезе в цветните контейнери, не излиза от джоба ни. Това пише в своя фейсбук публикация кметът на София Васил Терзиев.

"Когато избрах да се боря за София, ясно си дадох сметка за огромния проблем с отпадъците. Като жител на този град, аз също виждах преливащите сиви кофи и пълните с рециклируеми материали сметища. Това е личен проблем за всеки един от нас, защото той засяга и нашия джоб, и бъдещето на децата ни.

КЪДЕ ГУБИМ ПАРИ И ЗАЩО

Факт е: цветните контейнери са ангажимент на т.нар. Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки (ОООО). Тези организации са получили парите от производителите – т.е. от нас, гражданите – с обещанието да рециклират опаковките.

И какво се случва? Ако една опаковка не влезе в цветния контейнер, а отиде в сивия, ние плащаме за нея ВТОРИ ПЪТ. Плащаме, за да я извозим, преработим и депонираме. За всеки тон рециклируем материал, попаднал на депото, губим стотици левове. Анализът ни показва, че около 50% от съдържанието на сивите контейнери е рециклируемо. Това е огромно разхищение на нашите пари!

ЗАЕДНО СРЕЩУ НЕАДЕКВАТНОТО СТАТУКВО

Работим усърдно, за да спрем това безумие:

- Изготвихме нови, драстично завишени изисквания към организациите за повече, по-удобни контейнери и по-често обслужване.

- Реформирахме Столичния инспекторат, за да има строг контрол и високи санкции.

- Въвеждаме нови, иновативни решения като МАГАТА ФЕСТ, които временно решават проблема с липсващата инфраструктура.

Но докато ние се борим за вашите пари и по-чист град, организациите ни съдят и изнудват, защото тези нови изисквания не им са изгодни. За тях това означава повече инвестиции и край на лесното печелене на гръб на софиянци.

Ние няма да отстъпим от тази битка. Но за да спечелим, трябва да се научим и ние – гражданите – да бъдем дисциплинирани. Трябва да свикнем да разделяме, защото всяко наше усилие е пряка инвестиция в нашия джоб и нашия град. Не може да очакваме промяна, ако продължаваме да хвърляме всичко на едно място.

Няма да се уморя да повтарям:

Разделното събиране трябва да ни стане най-добър приятел", пише още Терзиев.