Тежка катастрофа в Монтана (Видео)

Тежка катастрофа между лек автомобил и такси е станала тази нощ в Монтана. За щастие няма сериозно пострадали, съобщи БНТ.

Инцидентът е станал малко след полунощ на кръстовището на булевардите "Христо Ботев" и "Александър Стамболийски".

Ударили са се лека кола и такси. Според очевидци, таксито се движело по пътя с предимство, когато леката кола връхлетяла странично.

След удара таксиметровият автомобил се е завъртял и се блъснало в друго такси. По първоначални данни в леката кола пътували четири момичета, а в таксито имало и пътник, който е откаран за преглед в многопрофилната болница в Монтана.

Няма информация за тежко пострадали, въпреки сериозните материални щети по автомобилите.