Сдружение „Кауза Северозапад" стартира благотворителна акция "Мисия Коледа"

Сдружение „Кауза Северозапад" продължава и тази година благородната си мисия да подпомага нуждаещи се. 1000 деца и 500 възрастни на територията на областите Враца, Видин и Монтана ще бъдат зарадвани в дните преди Рождество Христово.

„За съжаление в Северозападна България се увеличават хората, които се нуждаят от подкрепа", каза ръководителят на кампанията Боян Аврамов. Преди година „Кауза Северозапад" подпомогна 300 деца.

„Сега сме си поставили за цел да подпомогнем 1000 деца. Ще включим и 500 самотно живеещи възрастни хора. Идеята е да надградим постигнатото. Тази година кампанията се организира изцяло от нас", уточни Теменужка Цветкова, председател на сдружение „Кауза Северозапад". Фирма дарява 500 малки електроуреди.

„Всеки които желае да направи дарение може да влезе в сайта ни, там има указания за всичко. Хора, които имат нужда от помощ, могат да ни съобщят", допълни Цветкова. Кампанията се осъществява благодарение на общините в Северозапада България.

Доброволци ще се включат в подготовката на пакетите, които ще съдържат храни от първа необходимост, лакомства, ел. уреди. Ако се наберат повече средства ще има и по една коледна елха, казаха организаторите.