Румяна Бъчварова: Не е добро решение да осъмнем с национализиран "Лукойл"

Румяна Бъчварова КАДЪР: bTV

  Не трябва да подценяваме усилията на правителството, особено по казуса с "Лукойл", заяви пред Би Ти Ви Румяна Бъчварова, бивш вътрешен министър. 

Приемането на законовата поправка за 26 секунда, е за да имаме решение, но пък поставя въпроса за качеството на законодателния процес, каза още Бъчварова.  Опасността от това да осъмнем с липса на решения все още не е отменена, затова нека изчакаме развитието на събитията. 

Не е добро решение да осъмнем с национализиран "Лукойл", коментира още бившата вътрешна министърка.   Прокуратурата трябва да провери казуса с делата срещу трите фирми, които не съхраняват определените им по закон количества гориво и отсъствие на санкции към тях.

Такава мащабна реакция срещу държавен бюджет не сме виждали в последните 15 г. В момента виждаме усилия в обратна посока на "постната пица" на Дянков, принципът е да вържем бюджета, а не рационалното му съставяне.

Според нея причината за твърдата позиция на Борисов за повишаването на осигуровките с 2%, е че се съобразява с някого.

Няма логично обяснение за предвижданите по-високи възнаграждения на структури във властта. Целта е да се осигурява комфорт, а не качество, заяви още Бъчварова. Една от причините е купуване на определени групи през бюджета с цел осигуряване на сн покойствие за властта.

Бюджетът не трябва да се прави единствено по счетоводните критерии, а и по морални, убедена е Бъчварова. Един от лошите ефекти от съставянето на подобен бюджет е изнасяне на цели бизнеси извън държавата ни.

Борисов не изпълни намерението са да  преформатиране на правителството - този процес завърши единствено със смяната на Наталия Киселова като председател на НС. Очевидно е бил убеден да се откаже, когато са му обяснили какво означава технологично такава възможност, свързана с оставка на това правителство и прегласуването му.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

