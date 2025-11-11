Експерт: Около нас има голяма опасност, трябва ни спешно антидрон законодателство

Военна полиция е демонстрирала модерна антидрон система, казва Стайко Топалов, президент на Международната асоциация за борба с дроновете

В момента се извършва охрана на активите на "Лукойл" в България по въздух, суша и вода. Провеждат се изключително засилени проверки на влизащи автомобили в комбината в Бургас. Подобни се извършват от години. Няма забавяне на товаренето на цистерни. На територията на комбината има служители от държавните администрации на ДАНС, ГДБОП, митницата, жандармерията, полицията и др. Според синдикатите ситуацията е спокойна, продължават да извършват рутинните си действия.

Това стана ясно от репортаж по Нова телевизия.

"На територията на "Лукойл" в Бургас има модерна антидрон система, която е демонстрирана от военната полиция", заяви Стайко Топалов, президент на Международната асоциация за борба с дроновете. Според него в България нямаме случай да е свален дрон на земята.

"Полицията обаче има такава система, но тя трябва да остане в тайна. Темата е важна, но дроновете са и полезни, и опасни. Антидрон системите се развиват всеки ден, както и дроновете. Те се управляват без радиоконтрол.

От нашата асоциация си партнираме с МО, но все още у нас няма експерти на високо ниво за закупуване на системи, следващата година стартираме магистърска програма в Техническия университет.

Добрите системи струват от 5 до 10 млн. евро, могат да охраняват до километри разстояния.

Има огромна опасност около нас, трябва ни бързо адекватно законотворчество с конкретика. Сега няма санкции, кой прихваща и как се реагира. Ако стигнеш до собственика, наказанието е отнемането на дрона и малка глоба", допълни Стайко Топалов.