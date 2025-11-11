ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев назначи Мария Ангелиева за посланик в Унгари...

Бойко Борисов ще се срещне и със синдикатите заради бюджета

2188
Миналата седмица в централата на ГЕРБ бе проведена първата среща между бизнеса и министри от кабинета. На нея присъства и Бойко Борисов.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ще се срещне и със синдикатите, за да обсъдят проектобюджета за следващата година. Той ще посрещне в централата на партията президентите на синдикатите КТ "Подкрепа" и КНСБ в 11 часа, съобщи БНР.

В разговорите ще участват и представители на правителството. Подобна среща преди седмица се преведе и с работодателските организации.

Разговорите са предварителни, защото в четвъртък ще има втори опит за тристранка, която трябва да обсъди бюджета. Миналата седмица тя бе бойкотирана от работодателските организации.  Бизнесът е против увеличаването на минималната заплата и по-високата осигурителна вноска за пенсии и настоява да се спре хеликоптерно раздаване на пари.

От КТ "Подкрепа" определиха бюджета като антисоциален заради замразяването на обезщетенията за безработица и вдигането на втората година на майчинството само със 120 лв. от 780 на 900 лева.

Проектобюджетът вече претърпя корекции заради новия размер на минималната заплата. В първоначалния вариант тя беше определена на 605 евро вместо на 620 и това доведе до остра реакция от синдикалните организации.

Синдикалистите тепърва ще решават какви бъдещи действия ще предприемат в зависимост от това дали документът ще претърпи нови корекции. Лидерът на "Подкрепа" Димитър Манолов дори не изключи възможността синдикатите да не се явят на предстоящата в четвъртък тристранка.

