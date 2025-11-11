ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Радев назначи Мария Ангелиева за посланик в Унгари...

Мъжът, прегазил кучето Мая в София, не е задържан

Видео от охранителна камера ясно заснема жестоката сцена с кучето Мая Кадър: Инстаграм/ borislava_ivanova

 Шофьорът, прегазил кучето Мая в столичния квартал „Разсадника" не е бил задържан, но е бил разпитан, като не е признал умишлено да е прегазил животното.

На видеоклип, разпространен в социалните мрежи, се вижда как автомобил, излизащ от паркинг, преминава през кучето, което лежи на тротоара. В един момент колата спира, шофьорът излиза от нея и поглежда, а след това потегля отново.

В неделя извършителят подал сигнал до 112 заради скандал с неговите съседи. „След 18:30 ч. в неделя се бяхме събрали до входа на блока и той направи опит да ни подмине, но ние го пресрещнахме и го попитахме: „Защо уби кучето?". Той отрече и се обади на полицията, а по-късно и ние подадохме сигнал", посочи Ива пред Нова тв.

Тя обясни, че от него не срещнала никаква емпатия, той дори се шегувал. Ива каза, че очаква държавата да предприеме строги мерки спрямо него. „Той обаче вече не живее тук. Апелирам да не се проявява вандализъм към нашия блок, защото той вече не е наш съсед. Ние потърсихме ВМА, защото в сайта на болницата пише, че той работи там, но така и не получихме отговор", добави тя пред Нова тв.

От СДВР казват, че маневрата е направена неволно. По случая е образувано досъдебно производство. Законът предвижда до 5 години затвор и глоба между 1000 и 5000 лв. за крайна жестокост, довела до смърт, а ако се установи умисъл – законът предвижда 8 г. лишаване от свобода.

„Според мен един шофьор няма как да не види това голяма куче. Това животно никога не е лаяло и не е нападало човек. Тук беше големият му дом", сподели Красимира Тенчева.

Видео от охранителна камера ясно заснема жестоката сцена с кучето Мая Кадър: Инстаграм/ borislava_ivanova

