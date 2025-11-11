16 месеца строг затвор за 18-годишен, опитал да изнасили сестрата на дядо си в дома й в Първомай

С една ръка запушил устата й, за да не вика, а с другата я опипвал и я удрял

1 година и 4 месеца затвор при първоначален строг режим получи младеж от Първомай, влязъл в дома на 68-годишна своя роднина посред нощ и опитал да я изнасили. Той е бил признат за виновен от Районния съд в града, като ще трябва и да плати разноските по делото в размер на 2186,60 лв.

Пострадалата живеела заедно с дъщеря си, като спели на различни легла в една и съща стая. След полунощ на 22 април тя се събудила защото усетила, че има някой върху нея. Отворила очи и видяла 18-годишен тийнейджър, който бил внук на брат ѝ. Той бил гол до кръста, издърпал юргана ѝ и го хвърлил на пода. Въпреки съпротивата ѝ младежът дръпнал полата ѝ нагоре, а тя викала за помощ. Нападателят запушил устата на жената с една ръка, а с другата стискал гърдите ѝ. Няколко пъти поискал да спи с нея и я удрял.

Дъщерята се събудила от писъците, станала и светнала лампата, което ядосало тийнейджъра. Той започнал да ѝ крещи да я загаси, а тя се приближила до леглото и го ударила няколко пъти, като му викала да остави майка ѝ. Нападателят станал и отишъл пред вратата, за да попречи на двете жени да напуснат жилището. Пострадалата му казала, че е съгласна да прави каквото поиска, но трябвало да отидат на друго място. Той се отдръпнал и жените успели да избягат у съседите си. 18-годишният пък хукнал в неизвестна посока.

Пострадалата се обадила на телефон 112 и на място пристигнали служители на полицията, пред които тя разказала за случилото се. Те направили оглед на двуетажната ѝ къща, след което се отправили към адреса на бащата на нападателя, за който знаели, че не е в добри отношения със сина си и не го пускал в жилището си. Около 3,15 ч. прескочили оградата и влезли в двора, където установили нападателя да спи в оранжерия.

Първоначално младежът им казал, че е бил в село Горски извор и отрекъл да е ходил в дома на пострадалата, а впоследствие признал, но не бил правил нищо там. Полицаите го задържали и го отвели в Районното управление.

Медицинска експертиза установила множество увреждания по тялото на пострадалата. По нападателя нямало специфични следи. След като се запознал с доказателствата, Районният съд в Първомай преценил, че най-справедливата присъда е 16 месеца ефективно.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Окръжния съд в Пловдив.