16 месеца строг затвор за 18-годишен, опитал да изнасили сестрата на дядо си в дома й в Първомай

С една ръка запушил устата й, за да не вика, а с другата я опипвал и я удрял
1 година и 4 месеца затвор при първоначален строг режим получи младеж от Първомай, влязъл в дома на 68-годишна своя роднина посред нощ и опитал да я изнасили. Той е бил признат за виновен от Районния съд в града, като ще трябва и да плати разноските по делото в размер на 2186,60 лв.
Пострадалата живеела заедно с дъщеря си, като спели на различни легла в една и съща стая. След полунощ на 22 април тя се събудила защото усетила, че има някой върху нея. Отворила очи и видяла 18-годишен тийнейджър, който бил внук на брат ѝ. Той бил гол до кръста, издърпал юргана ѝ и го хвърлил на пода. Въпреки съпротивата ѝ младежът дръпнал полата ѝ нагоре, а тя викала за помощ. Нападателят запушил устата на жената с една ръка, а с другата стискал гърдите ѝ. Няколко пъти поискал да спи с нея и я удрял.
Дъщерята се събудила от писъците, станала и светнала лампата, което ядосало тийнейджъра. Той започнал да ѝ крещи да я загаси, а тя се приближила до леглото и го ударила няколко пъти, като му викала да остави майка ѝ. Нападателят станал и отишъл пред вратата, за да попречи на двете жени да напуснат жилището. Пострадалата му казала, че е съгласна да прави каквото поиска, но трябвало да отидат на друго място. Той се отдръпнал и жените успели да избягат у съседите си. 18-годишният пък хукнал в неизвестна посока.
Пострадалата се обадила на телефон 112 и на място пристигнали служители на полицията, пред които тя разказала за случилото се. Те направили оглед на двуетажната ѝ къща, след което се отправили към адреса на бащата на нападателя, за който знаели, че не е в добри отношения със сина си и не го пускал в жилището си. Около 3,15 ч. прескочили оградата и влезли в двора, където установили нападателя да спи в оранжерия.
Първоначално младежът им казал, че е бил в село Горски извор и отрекъл да е ходил в дома на пострадалата, а впоследствие признал, но не бил правил нищо там. Полицаите го задържали и го отвели в Районното управление.
Медицинска експертиза установила множество увреждания по тялото на пострадалата. По нападателя нямало специфични следи. След като се запознал с доказателствата, Районният съд в Първомай преценил, че най-справедливата присъда е 16 месеца ефективно.
Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Окръжния съд в Пловдив.