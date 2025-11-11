Радев назначи Мария Ангелиева за посланик в Унгария

Президентът Румен Радев е издал указ за назначението на Мария Ангелиева за посланик в Унгария. Той е публикуван в Държавен вестник.

В края на октомври Радев назначи нови посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан. Астана е една от столиците, за които от правителството се оплакаха, че Радев не разписва указ и така бави назначаването на нов посланик.

През юни в парламента външният министър Георг Георгиев разказа, че още през декември МВнР е подало имена за нови посланици в Швейцария, Италия, Португалия, Гърция, Катар, Казахстан и постоянните представителства към ООН и ОССЕ във Виена, но отговор от "Дондуков" 2 няма.