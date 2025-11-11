Строят все повече и по-големи жилища във Великотърновско

Броят на разрешителните за строеж на жилищни сгради в областта се увеличава, сочат данните от статистиката. През третото тримесечие на 2025 г. броят на разрешителните е за 35 жилищни сгради със 117 жилища в тях и на 37 други сгради. Спрямо периода април-юни броят на разрешителните за строеж на домове се е увеличил с почти 67%. А броят на жилищата и на разгъната застроена площ в тях са се увеличили над два пъти. При други видове сгради новоиздадените разрешителни намаляват с 43 %, показват цифрите на Териториално статистическо бюро - Север.

В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. се констатира увеличение на броя на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта с 6,1%, на жилищата в тях – с 36 % и на разгънатата им застроена площ – с 34,5 на сто. Докато при издадените разрешителни за строеж на други сгради се отчита намаление с 43,9 % и на общата им застроена площ с 45 %.

През летните месеци на 2025 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 26 жилищни сгради с 61 домове в тях и с 6315 кв. м разгъната застроена площ. Строят се и 25 други сгради с обща площ от 16 301 кв. м. Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради намаляват с 25,7 %, жилищата в тях – с 23,8 % и общата им застроена площ – с 26,5 %. Започнатото строителство на други сгради и тяхната застроена площ регистрират ръст, съответно с една четвърт.

В сравнение със същия период на 2024 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 3,7 %, докато броят на жилищата в тях с 60,5 % повече. Започнатото строителство на други сгради и общата им застроена площ се увеличават съответно с 19 и с 66,4 процента.