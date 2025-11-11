Трайчо Трайков: Устройствата, с които се превключват светофарите, могат да се клонират

Устройствата, с които могат да се превключват светофарите са 30 и са раздадени на различни ползватели, като в НСО е сравнително малка част. Има обаче и още нещо: не е толкова трудно те да се клонират и това очевидно е проблем. Това съобщи във фейсбук кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков.

Ето какво гласи публликацията му: Добро утро, получих допълнителна информация, във връзка с вчерашния случай с трамвая и кортежа на специален режим.

Като цяло мисля, че тези устройства, ако продължи да ги има, трябва да бъдат заменени с някаква по-надеждна и смарт версия, която да регистрира всеки конкретен случай на използване. Трябва да има и стриктен протокол кога и как може и периодично да се одитират натрупаните данни.

Иначе желая на всички приятен ден и бъдете внимателни при движението по улиците, независимо дали като шофьор или пешеходец.

В понеделник Трайков разказа във фейсбук за опасна ситуация в центъра на София. Трамвай набил рязко спирачки, след като автомобил на НСО сменил сигнала на светофара в последния момент.

И посочи:

"Възложих още днес да се подготви писмо до СДВР, НСО и дирекция Анализ и управление на трафика с молба да измислят нещо, преди да е станала поредната беля".

Светофарите в София имат система за управление на трафика, която позволява тяхното превключване. Тя дава приоритет на автомобилите на НСО, които возят първите политици в държавата, и на чуждестранни делегации. Контролирането на камерите и светофарите се извършва през споделени между много хора профили.

Част от линейките в София също са оборудвани със специални устройства, с които могат да превключат светофарите на зелена светлина. В момента, в който автомобилът пусне сирените и светлините, и влезе в специален режим на движение, устройството се задейства автоматично и сигнализира в "Центъра за анализ и управление на трафика" на Столична община.