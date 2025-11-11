Ивайло Мирчев: България моментално трябва да поиска резервите си от горива от чужбина

България моментално трябва да поиска резервите си от горива от чужбина. Това написа във фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

По рано през деня председателят на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" Асен Асенов обясни пред bTV, че България разполага с достатъчни количества горива" и към днешна дата 90-дневните запаси са осигурени на около 98%. Резервът от бензин е за 35 дни, а за дизел - над 50 дни. При криза горивата от резерва ще могат да се дават без биокомпонент, за да стигнат по-бързо до пазара. Половината от запасите ни са в чужбина - в бази на агенцията и в големи лицензирани складове. По закон част от резервите на компаниите се държат и в чужбина: Италия, Нидерландия, Унгария, Словакия, Гърция, Румъния.

"Току-що шефът на Държавния резерв потвърди това, което казвам от началото на кризата със санкциите върху „Лукойл" – че 90-дневните ни запаси от горива не са 90-дневни. Причината – част от фирмите, свързани с „Голямото Д", заобикалят задължението си да осигуряват горива в т.нар. 90-дневни запаси. По този начин те си спестяват разходи, разполагат с оборотни средства – по-добра ликвидност – и със свободни за използване складови обеми. За да правят това, имат институционален и прокурорски чадър, включващ самия Държавен резерв, ДАНС и правителството. Вероятно имат и протекция в Административния съд на град Пловдив, където повече от 10 години се спира предварителното изпълнение при заделяне на запасите, предвидено по закон", пише Мирчев.

И припомня, че 90-дневните запаси включват горива, съхранявани и в складове на „Лукойл", използва се и продуктопроводът на „Лукойл", а част от запасите не са под формата на бензин и дизел, а на суров петрол, който трябва да се преработи в „Лукойл".

"А ако на 21 ноември рафинерията и дружествата ѝ спрат работа (съгласно санкциите на САЩ) и не могат да извършват транзакции – какво става с работата на рафинерията, с петрола (от запасите), който трябва да се преработи, и със складовете, съхраняващи бензин, дизел и авиационно гориво? Оказва се, че с блокирането на дружествата на „Лукойл" ще бъдат блокирани и част от 90-дневните запаси.

Около една трета (30 дни) от тези 90-дневни запаси се намират в чужбина. Според шефа на резерва те могат да бъдат доставени в България до 45 дни след поискване", пише той.

"Как, след като при криза пълният капацитет за внос с цистерни в страната ще бъде запълнен от извънредните количества, които ще се наложи да вкараме, ще си върнем и въпросната част от 90-дневните запаси, съхранявана в различни държави (на хартия)? Проблемът не е, че няма гориво, а че след 21.11 няма да има как да го платим на „Лукойл", ако санкциите влязат в сила и САЩ не направят изключение. Едно е ясно – държавата план няма. Пет пъти искахме изслушване (включително и на закрито заседание в парламента), но управляващите все бягаха от такова", обяснява той.



