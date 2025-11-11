18-годишен крадец призна, че на няколко пъти задигнал 10 000 лв. от чужд имот

За броени часове служители на полицейското управление в Елена установиха извършител на кражба на пари от имот в с. Родина, съобщи ОДМВР - Велико Търново. Вчера около 13,00 ч. съдействие в полицейското управление е потърсил жител на с. Родина. Той обяснил, че от негов имот са били откраднати 10 000 лв.

От проведеното разследване е установено, че извършител на деянието е 18-годишен местен жител, известен на полицията. В хода на разследването е изяснено, че той е извършил престъплението в периода от 24 октомври до 9 ноември, като е влизал в имота няколко пъти.

Направил е самопризнания. Срещу него е започнато бързо производство.