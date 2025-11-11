Разшириха детската градина в село Върбовка, пълна е и местата не стигат

Детска градина „Цветни мечти" в павликенското село Върбовка посреща своите възпитаници в разширена сграда. С изпълнението на проект за изграждане на пристройка, финансиран от Министерството на образованието и науката, Община Павликени осигури по-добри и съвременни условия, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

В село Върбовка броят на децата се увеличава, а недостигът на места в детската градина е сериозен проблем. В момента там се обучават и отглеждат 54 деца в две групи.

Лентата на обекта прерязаха кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов, заедно с директора на ДГ „Цветни мечти" Дияна Филипова и кмета на Върбовка Антон Антонов.

„Усилията ни като Община са насочени към това да запазим възможността всяко дете да расте и учи близо до дома си, в сигурна и уютна среда. Всички дейности по проекта са така планирани, че да увеличат капацитета, но и да подобрят енергийната ефективност и комфорта в детската градина", каза инж. Манолов.

Директорът на детската градина Дияна Филипова посочи, че през 2025 г. заведението празнува 50 години от основаването си и благодари за всички, ангажирани с изпълнението на важния проект.

Ремонтните дейности и доставката на оборудване и обзавеждане се осъществиха с изпълнението на проект „Изграждане на пристройка към ДГ „Цветни мечти", финансиран от Министерството на образованието и науката. Стойността му е 597 116 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е 570 716 лева, а дофинансирането от бюджета на Община Павликени е в размер на 26 400 лева.

В изпълнението на проектните дейности беше пристроен ниския обем на сградата на детската градина, с което се разшири занималнята, обособени бяха нов отделен вход/изход и гардеробна за съответната група и санитарен възел. Извършен е основен ремонт на покрива, подмяна на електрическата и ВиК инсталации, система за отопление и климатизация, външна топлоизолация и подмяна на дограми за врати и прозорци. Съществуващите помещения бяха ремонтирани и осъвременени.

С реализацията на проекта беше подобрена и разширена материалната база на Детска градина „Цветни мечти" и бяха осигурени условия за преодоляване на недостига на места в детската градина. Материалната база придоби вид, гарантиращ здравословни и качествени условия за отглеждане и възпитаване на децата, посещаващи детското заведение, посочват от екипа на проекта.

Отец Димитър освети новоизградените помещения.