Над 114 млн. лв. плащаме за старите съветски самолети МиГ-29 и Су-25 догодина

Прогнозните разходи за експлоатацията на самолетите МиГ-29 през 2026 г. са 86,5 млн. лв., а за Су-25: 27,6 млн. лв.

Това твърди министърът на отбраната Атанас Запрянов в свой писмен отговор до депутата от ПП-ДБ Атанас Славов за разходите за поддръжка на съветските самолети МиГ-29 и Су-25. Общата сума, която вероятно ще бъде отделена за поддръжката на съветските самолети е за малко над 114 млн. лв.

Разчетите на Министерството на отбраната са направени на базата на годишно планиране и експлоатационна статистика за двата вида самолети, пише министър Запрянов.

104 024 959 лв. са били годишните разходи за поддържане на оперативните способности и експлоатация на самолетите на Военновъздушните сили през 2024 и 2025 г. (до 31 октомври).

В тази сума са включени разходите за персонал (заплати за целия личен състав в съответната база на ВВС), инфраструктура ( в т.ч. ремонт и поддръжка в авиобазите, извън проектите, свързани с вкарването в експлоатация на изтребителите F-16) и части (услуги и доставки на авиационно-техническо имущество, както и изразходваното авиационно гориво), пише военният министър. Няма разходи, отделени за обучение, защото такова не било провеждано през последните 5 г.

Снемането на съветските изтребители от въоръжение преди достигане на първоначална оперативна готовност на новите изтребители F-16, би лишило ВВС от ключови способности, категоричен е Запрянов.

Това би направило невъзможно изпълнението на ангажиментите на военната авиация по Конституция, както и тези към НАТО и ЕС за продължителен период от време. Затова снемането на съветските самолети от експлоатация ще стане паралелно с придобиването на същите способности с американските F-16, става ясно от отговора му до депутата от ПП-ДБ.

Досега у нас са доставени 6 изтребителя по договора с американското военно министерство от 2019 г. До 2027 г. трябва да започнат доставките и по втория договор със САЩ, който също е за 8 самолета. Така накрая България трябва да има пълна ескадрила от 16 самолета.

Очаква се последните 2 самолета по първия договор със САЩ да бъдат доставени у нас до края на годината. Това потвърди наскоро и Запрянов, като обясни, че освен тях ще получим и всички резервни части, нужни за новите самолети. Включително се очаква да бъдат доставени и резервни двигатели за тях.

В края на септември бе установен теч в горивния резервоар на първия F-16, който пристигна у нас в средата на април. Именно около този самолет през май се разразиха съмнения, че в авиобаза Граф Игнатиево са правени опити за нерегламентирано копиране на софтуера. Бе заподозряно, че това е довело до блокирането му, появиха се и съмнения за вражеска намеса. Тогава Запрянов увери, че информацията е опазена и изтребителят вече е в изправност. А повредата всъщност бе в платка, която бързо бе сменена.

Засега обаче 6-те изтребителя не дават бойни дежурства, а броят на обучените пилоти все още е малък. На празника на авиацията на 16 октомври, командирът на ВВС ген.-майор Николай Русев обясни, че засега обучените пилот са само двама. 32-ма обаче предстои да преминат през обучение- по 2 на самолет. От началото на 2026 г. за обучение трябва да заминат още 7 пилота.