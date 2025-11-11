ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сръбската петролна компания НИС поиска удължаване ...

Пребиха мъж на улицата в Стара Загора

Юмрук СНИМКА: Архив

39-годишен мъж е приет в болница след побой в Стара Загора, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че на 10 ноември 2025 г., около 19:00 ч., в Първо РУ – Стара Загора е постъпил сигнал от болнично заведение за мъж, настанен с множество наранявания, без опасност за живота.

Проведените полицейски действия установяват, че пострадалият е 39-годишен мъж. По първоначална информация той е бил нападнат и бит от неизвестни към момента лица на същия ден, около 15:00 ч., на улица в Стара Загора.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на извършителите продължава под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.

