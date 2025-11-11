Благороден проект осигурява уют и грижа за самотните възрастни жители на общината

В село Ловец започна пълна реконструкция на бившето училище, което ще бъде преустроено в „Център за настаняване на възрастни хора“. Проектът е част от дългосрочната социална политика на кмета на община Върбица, инж. Мердин Байрям, насочена към подобряване качеството на живот и подкрепа на най-уязвимите граждани.

Всички ние често говорим за бъдещето, но погълнати от грижи за деца и внуци, неусетно се озоваваме на прага на старостта.

Днес много възрастни хора в община Върбица живеят в самота и трудности – болни, без дом или без близки. Тази реалност не остава незабелязана от кмета инж. Мердин Байрям, който вече 14 години работи с постоянство и отдаденост за по-доброто бъдеще на хората в региона.

След анализ на нуждите и разговори с местните жители, кметът предприема едно смело и хуманно решение – да даде нов живот на пустеещото училище в Ловец, превръщайки го в място, което носи топлина, сигурност и човешка грижа за възрастните хора.

В сградата вече кипи усилена работа. Изграден е нов покрив, извършено е пълно окабеляване, поставени са нови ПВЦ прозорци и врати. Предвиждат се двойни стаи със самостоятелни санитарни възли, а основен акцент в строителството е монтажът на асансьор – важна придобивка за хората в напреднала възраст.

Когато реконструкцията приключи, тихото и приветливо място в центъра на село Ловец ще се превърне в истински дом за мнозина – място, където възрастните хора ще могат да живеят спокойно, достойно и с усещане за внимание и уважение.