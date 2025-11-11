Крадци нахлули в дома на жена, завързали я и й отмъкнали 4000 лв.

Завързаха и ограбиха възрастна жена в Благоевградско, отмъкнаха 4000 лв., съобщиха от полицията.

От там уточняват, че на 10 ноември в РУ-Гоце Делчев е получен сигнал от 66-годишна жителка на с. Тешово, че около 10:00 часа на същата дата две непознати за нея лица са проникнали в жилището й, което било отключено и след като завързали ръцете и краката й са отнели сумата от около 4 000 лева.

За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.