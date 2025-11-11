Предстои практическо учение край село Драгиново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 13 ноември (четвъртък) от 9:00 часа в района на ТМС, близо до село Драгиново, ще се проведе практическо учение на тема „Търсене и спасяване при авиационно произшествие и ликвидиране на последствията в гориста местност". Това информират от община Велинград.

Учението се организира от компетентните институции с цел повишаване готовността за реакция при извънредни ситуации.

В рамките на упражнението ще бъдат задействани специализирани автомобили, екипи и техника, което може да предизвика временно повишено присъствие на служби и движение на машини в района.

Община Велинград апелира гражданите да запазят спокойствие и да проявят разбиране, тъй като дейностите са част от предварително планирано учение и няма реална опасност за населението.