Протестираха оправдаването на полицаите, ескортирали поршето на пияния Любенов

Бившата полицайка Любка Гечева Снимка: Велислав Николов

Прокуратурата иска Софийския апелативен съд да направи собствен внимателен анализ на доказателствата 

Очаквано Софийската градска прокуратура  протестира оправдаването на бившите вече полицаи от 6-о районно управление Любка Гечева и Георги Малински, които ескортират пияния Димитър Любенов, премазал с поршето си французин.

Катастрофата стана на 25 септември 2022 г. на околовръстното шосе. Според обвинението Малински взел 200 лв. подкуп от Любенов, за да не извика дежурната част, след като с колежката му Любка Гечева разбрали, че Любенов е пиян. После двамата ескортирали поршето му. Катастрофата става в 3,56 часа. Тогава те потеглят на заден ход, за да се отдалечат от мястото на катастрофата и отиват там чак в 4,04 часа. 

Оправдателната присъда на Софийския градски съд беше обявена на 7 ноември т. г. Според прокуратурата тя е необоснована и постановена в нарушение на материалния и процесуалния закон. Крайният извод на съда, че деянията не съставляват престъпления, не намира подкрепа в събраните по делото доказателства, смятат от държавното обвинение. 

СГП иска Софийски апелативен съд (САС) да подложи на собствен внимателен анализ доказателствата и средствата за тяхното установяване, да отмени присъдата на СГС и да постанови нова, с която да признае за виновни двамата бивши полицаи, които през декември 2022 г. бяха уволнени от МВР. 

Досъдебното производство по случая беше образувано от СГП на 29.09.2022 г. по повод информация за полицейска закрила спрямо водач на лек автомобил, обвинен за тежка катастрофа от 25.09.2022 г. на околовръстното шосе, при която загина френски гражданин, припомниха от прокуратурата.

Бившата полицайка Любка Гечева

