Радев изказва съболезнования на семейството и близките на оперната певица Стефка Евстатиева

Държавният глава Румен Радев изразява съболезнования на семейството и близките на Стефка Евстатиева по повод кончината на изтъкнатата ни оперна певица. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

В съболезнователното си писмо президентът подчертава, че благородният и проникновен глас на Стефка Евстатиева оставя незаличима следа в българското и световното оперно изкуство. „От сцените на Русенската и Софийската опера до най-престижните оперни подиуми в света – Виенската държавна опера, „Ла Скала", „Ковънт Гардън" и „Метрополитън", Стефка Евстатиева прославяше името на България с изключителния си професионализъм", посочва Румен Радев в съболезнователното си писмо.

По думите на държавния глава превъплъщенията на изтъкнатата ни певица в оперите на Джузепе Верди, Пьотр Илич Чайковски и Александър Бородин ще останат в паметта на поколения зрители и ще продължат да вдъхновяват младите певци, на които тя щедро предаваше своя опит и любов към музиката. „Стефка Евстатиева беше не само голям артист, но и благороден човек — всеотдайна към своите ученици, колеги и публика", заявява още Румен Радев и отбелязва, че с кончината на оперната ни певица българската култура губи една от своите най-ярки личности.