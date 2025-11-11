Преместиха в столична болница 16-годишната, блъсната от кола в Благоевград

16-годишното момиче, което бе блъснато от кола в Благоевград в понеделник вечерта, е преместено в столична болница.

Инцидентът стана около 21:00 часа на бул. „Св. Св. Кирил и Методий". Лек автомобил „Киа Сеед" с 41-годишен водач от гр. Благоевград е блъснал 16-годишно момиче от града, което е пресичало улицата. Момичето е получило епидурален кръвоизлив в главата и контузия на бял дроб. То е транспортирано за лечение в болнично заведение в гр. София.

На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

И друга пешеходка пострада в понеделник около 11:00 часа в района на ул. „Стефан Стамболов" в гр. Благоевград. Лек автомобил „Фолксваген Кади" с 53-годишен водач от с. Покровник, извършвайки маневра на заден ход е блъснал 68-годишна жена от гр. Благоевград, която е пострадала с фрактура на рамото. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.