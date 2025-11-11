Евакуираха детска градина заради пожар в котелното

Децата от детска градина в Кърджали бяха евакуирани заради пожар, възникнал в котелното отделение в понеделник. Към 11,30 часа в коридорите на сградата започнал да се усеща дим. Учителките незабавно извели всички деца на двора и благодарение на бързата им реакция няма пострадали при пожара. На място са били изпратени 6-ма огнеборци с два противопожарни автомобила от службата в Кърджали и три леки автомобила с 4-ма служители, които успели да загасят пожара. Установено е, че той е причинен от техническа неизправност в котела. Огънят унищожил горелка, прозорци на помещението, опушени били и около 200 квадратни метра стени. Дежурна оперативна група от РУ-Кърджали е извършила оглед. Образувано е досъдебно производство.