Конфликт по време на излет стана причина за изземане на личната пушка на 48-годишен агресивен ловец. Инцидентът станал на 9 ноември сутринта в землището на крумовградското село Раличево. Малко след началото на лова двама от участниците в него се скарали. Конфликтът бързо ексалирал и по-агресивният първо започнал да отправя заплахи, след което нанесъл удар с глава в лицето на 36-годишния си опонент. Това принудило другите ловци да се намесят и да прекратят конфликта. По случая в полицията е образувана е проверка, а оръжието е иззето, защото заканите възбудили страх у 36-годишния ловец.
Агресивен ловец удари колега, отнеха му пушката
