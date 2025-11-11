ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Крадци задигнали пари, златни накити и хранителни продукти от домове в Добричко

Дияна Райнова

Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Задържани са крадци, задигнали пари, златни накити и хранителни продукти от домове в Добричко през последните дни, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 9 ноември, около 03:40 часа в е получено съобщение за извършена домова кражба на мобилен телефон от къща в село Гурково. След проведените полицейски действия е установен извършителят на деянието. С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 50-годишен мъж.

На 8 ноември 43-годишен мъж, рецидивист, задига сумата от 100 лева от частен имот в село Безмер. Лицата са задържани за срок до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.

На 8 ноември след проведени полицейски действия е задържан 24-годишен мъж. В хода на работа е установено, че той е извършител на две домови кражби от частни имоти в село Белгун. По данни на тъжителите са отнети сума пари, златни накити и хранителни продукти. По случая е образувано досъдебно производство.

