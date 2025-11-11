Митничари задържаха над 356 000 къса цигари и над 280 кг тютюн при мащабна международна операция

Хиляди цигари, десетки килограми тютюн, електронни цигари и препарати за растителна защита, задържаха митничари в рамките на мащабната международна операция NOXIA II. Акцията е ръководена от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), съобщават от Агенция "Митници".

Служителите на Агенцията са открили и задържали 356 380 къса цигари, 287.45 кг. тютюн, 96 бр. електронни цигари и 84 л препарати за растителна защита при общо 189 проверки за периода 10-21.02.2025 г. на външните за ЕС сухопътни граници, морските пристанища и летищата.

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ръководи мащабната съвместна митническа операция, проведена от митническите администрации на 40 партньорски държави в Азия и Европа в рамките на Срещата Азия–Европа (ASEM), с подкрепата на Световната митническа организация (WCO). NOXIA II е уникална съвместна митническа операция, създадена да улесни обмена на информация в реално време за подозрителни пратки и да ги постави под наблюдение едновременно от митническите органи, участващи в операцията в Азия и Европа, с цел откриване и изземване на незаконните стоки. Сред основните цели са обменът на знания за измамни схеми, маршрути и нововъзникващи тенденции, както и изграждането на сътрудничеща мрежа от митнически служители, които работят заедно, за да посрещнат предизвикателствата на глобалния незаконен трафик, допълват от Агенция "Митници".

В операцията са участвали 17 държави от Азиатско-тихоокеанския регион - Австралия, Бангладеш, Камбоджа, Китайската народна република (континентален Китай и Хонконг – САР), Индия, Казахстан, Лаос, Малайзия, Монголия, Мианмар, Нова Зеландия, Пакистан, Филипините, Република Корея, Сингапур, Тайланд и Виетнам; както и 22 държави – членки на ЕС: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Словакия, Словения и Испания, както и Обединеното кралство.

Операцията доведе до изземване на 149,5 милиона цигари, над 3000 тона незаконни отпадъци, 66,5 kg псевдоефедрин, 52 тона твърди пестициди и 21 000 литра течни пестициди. Завършването на операцията не означава край на работата. Една от основните ѝ цели е да установи продължаващ обмен на информация в мрежа от експерти-разследващи със сходно мислене, координирана от OLAF.

NOXIA II разкри използването на маршрути за контрабанда на цигари към Азиатско-тихоокеанския регион и Европа. Бяха задържани и над 105 тона тютюн, повече от 223 000 електронни цигари и 114 литра течности за тях, предотвратявайки навлизането на големи количества незаконни и нерегулирани продукти на потребителските пазари. Освен това бяха задържани над 3000 тона незаконни отпадъци по време на транспортиране от Европа към Азия. Беше иззето значително количество псевдоефедрин – вещество, използвано главно в медицината като назален деконгестант и строго контролирано, тъй като е ключов компонент при производството на метамфетамин. Целта на операция беше да се изясни движението на тези вещества в глобален мащаб.

Операция NOXIA II стъпва върху успеха на първата операция NOXIA, която бе проведена през 2023 г. Тогава бяха задържани 118 кг и 235 л контрабандни препарати за растителна защита. Акцията на Агенция „Митници" на българо-турската граница тогава бе по време на NOXIA - съвместна митническа операция на държавите от ASEM, координирана от OLAF. И двете операции се фокусират върху идентифицирането и пресичането на нелегални цигари и опасни вещества, търгувани в и между Азия и Европа.