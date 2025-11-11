Шофьор стреля два пъти с газов пистолет след катастрофа и гонка в Пловдив

Заканил се и с убийство

69-годишен шофьор е задържан за 72 часа с постановление на Районната прокуратура след стрелба с газов пистолет, предизвикана катастрофа и закана за убийство в Пловдив, съобщават от МВР. Ще му бъде повдигнато и обвинение.

Инцидентът станал около 17 часа в неделя. Според първоначални данни на бул. "Шести септември" лек автомобил "Рено" ударил отзад друга кола, но вместо да спре и изпълни задълженията си при катастрофа с материални щети, виновният 69-годишен шофьор напуснал местопроизшествието. Потърпевшият го последвал и настигнал до близка автомивка, за да му потърси отговорност. Там обаче виновникът размахал пистолет и произвел два изстрела с газови патрони. Освен това се заканил и с убийство към мъжа, който е 48-годишен.

Органите на реда го задържали и установили, че той е криминално проявен и осъждан пловдивчанин.

Ползваното от него оръжие е иззето, назначена е експертиза за изясняване на вида и начина на придобиване. По случая е започнато бързо производство, а с постановление на наблюдаващия прокурор от Районната прокуратура в Пловдив на мъжа е повдигнато обвинение. При инцидента няма пострадали хора.