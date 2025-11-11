Вижте лекаря, прегазил кучето Мая в София. Има глоби на пътя за 1680 лева (Снимка)

Глоби за 1680 лева за няколко пътни нарушения има лекарят Ненад Цоневски, прегазил кучето Мая в София, научи "24 часа".

Нарушенията на медика, който е гражданин на РС Македония, са превишена скорост, неспазване на пътни знаци и маркировка и неносене на документи. Второто се наказва с 20 лв., а забравените документи - с 10. Така с оказва, че медикът има 1650 лева глоби за превишена скорост. Той е платил всичките си облигации.

От Софийската районна прокуратура да образували разследване за убийството на кучето. То е станало на 9 ноември в кв. "Разсадника", докато Цоневски излизал от гаража си. На видео, заснело прегазването, се вижда как лекарят сгазва кучето. Той спира, докато гумата е върху тялото на Мая. Отива, вижда я, след което ве връща в колата си и продължава, без да опита да помогне, а кучето агонизира. Медикът се оправдал, че не го е видял.

Той не е задържан. Гаражът му осъмна с надпис "Убиец", а Цоневски се изнесе от кооперацията, в която живееше.