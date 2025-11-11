България пак е без грешки в усвояването на европейските средства за земеделие и природни ресурси

България за втора поредна година е без грешки в усвояването на европейски средства в областта на земеделието и природните ресурси според Годишния доклад на Европейската сметна палата за 2024 г. Това стана ясно по време на срещата на министър-председателя Росен Желязков с българския представител в Европейската сметна палата Илиана Иванова. Според документа общият процент грешки за европейския бюджет намалява от 5,6% през 2023 г. на 3,6% за 2024 г. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

В хода на разговора премиерът потвърди силната ангажираност и стремеж на правителството за навременно и ефективно използване на европейски средства както от структурните фондове, така и от Механизма за възстановяване и устойчивост. Министър-председателят бе категоричен, че България ще продължи да работи за пълното използване на възможностите, които европейските програми предоставят за социално и икономическо развитие. Желязков отбеляза и ключовата роля на финансовата дисциплина и доброто управление като основа за устойчив икономически растеж и повишаване на общественото доверие в европейските политики.

От своя страна Илиана Иванова подчерта, че политическата стабилност, която редовното правителство гарантира със своята работа е най-важната предпоставка за устойчивото развитие на страната и доверието на европейските партньори. Премиерът Желязков посочи, че тези усилия ще бъдат още по-интензивни и след въвеждането на общата европейска валута от 1 януари 2026 г. Илиана Иванова отбеляза, че това е исторически момент, в който България става пълноправен член на Еврозоната.