Шофьорът от катастрофата край Пампорово, при която пострада млада жена, е бил на бензодиазепин

Пробата на 48-годишния шофьор, предизвикал тежка катастрофа на пътя Пампорово – Чепеларе, е отчела положителен резултат за употреба на бензодиазепин, установено по надлежния ред с техническо средство, съобщи полицията в Смолян. Мъжът, който е от Бургас и е управлявал „Ауди", на прав участък от пътя загубил контрол над превозното средство, навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в насрещно движещия се лек автомобил „БМВ 318", управляван от 25-годишен мъж от Чепеларе. При челния сблъсък е пострадала 23-годишна пътничка от автомобила „БМВ". Младата жена е с тежка травма на главата и е настанена за лечение в МБАЛ – Смолян.

По случая е образувано досъдебно производство.