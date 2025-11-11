Проф. Костадин Ангелов: Никакъв компромис не може да има със здравето на великотърновци

Седем дни има РИОСВ-Велико Търново, в които да си свърши работата и да подходи с цялата отговорност към стотиците сигнали от гражданите за задушлив и мръсен въздух от производството на „Кроношпан". Това заяви народният представител от ГЕРБ-СДС и заместник-председател на Народното събрание проф. д-р Костадин Ангелов.

Проф. Ангелов е категоричен: „Никакъв компромис не може да има със здравето на великотърновци. Постоянно коментираме – бизнес, бизнес. Бизнесът и инвестициите са добре дошли във Велико Търново. Европейските правила обаче трябва да се спазват. Бизнесът не може да бъде над здравето на хората".

Ясно е посланието на проф. Ангелов към новите директори на РИОСВ и на РЗИ, а и към всички институции с отговорности към общественото здраве – да спрат да си търсят извинение в нормативната уредба и да започнат да защитават интереса на великотърновци. Още повече, когато има проблем с въздуха, с миризмите, със задушлив въздух, както казват хората в стотиците сигнали, публикации, снимки и видеа по темата.

„Неприятна миризма и задушлива- кашлям. Задимява целия квартал." „Мръсен въздух. Не мога да дишам." „Има непрекъснато системно обгазяване, което е от години и за което РИОСВ твърди, че е водна пара. Няма как водната пара да ръси фини прахови частици. Хората намират пласт от дървесни частици и върху прането, и върху тераси и автомобили", казват в тв репортажи търновци.

„Хората се оплакват от години. През 2022-а година обещах, че когато ГЕРБ участва в управлението това да спре. Днес ГЕРБ участва в управлението е това ще спре! Ако „Кроношпан" не работи съгласно екологичните норми, той трябва да бъде затворен", посочи проф. д-р Ангелов.

Заместник-председателят на Народното събрание бе скептичен към новината за инвестирането на 20 млн. лева във филтри от страна на „Кроношпан", след като, по думите на главния еколог на фабриката всичко, бълващо от комините им, е „па̀ра".

Ето и точния цитат: „Гъстият пушек, който често се издига над завод „Кроношпан" в ранните сутрешни часове или късно вечер, и предизвиква тревога у част от великотърновци, всъщност е водна пара. Тя излиза от сушилните инсталации и филтрите на двете производства в предприятието. Физичният процес, на който ставаме свидетели, е кондензиране на самата пара поради температурните разлики", обяснява екологът на „Кроношпан България" ЕООД Божил Райнов.

„Няма да спра, докато и един човек се съмнява в „па̀рата" от комина на Кроношпан", категоричен е проф. Ангелов. На новите шефове на РИОСВ и РЗИ пък обещава, че ако не защитават интереса и здравето на хората от Велико Търново, ще бъде безкомпромисен и към тях.