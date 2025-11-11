Деница Сачева: Няма нещо в бюджета, което да е консенсусно между работодатели и синдикати

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няма нещо в бюджета, което да е консенсусно между работодатели и синдикати, каза заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева пред журналисти след среща в централата на партията с президентите на КНСБ Пламен Димитров и на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов.

По думите ѝ работодателите настояват за увеличение на ДДС, а синдикатите са заявили, че са против.

„Политическата ни позиция е в подкрепа на това, че вдигането на ДДС би натоварило всички български граждани", посочи Деница Сачева, цитирана от БТА.

Тя обяви, че очаква в края на седмицата заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество по темата за бюджета.