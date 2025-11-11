Столичният инспекторат наложил над 10 000 лв. глоби за нарушения с отпадъци

Рекордни санкции на търговски обекти за неправомерно смесване на отпадъци, в контекста на временната организация по сметопочистването в районите „Люлин" и „Красно село" отчита Столичният инспекторат. Само за месец октомври за цяла София са съставени 499 констативни протокола, 23 акта за установяване на административно нарушение и 205 фиша на обща стойност 10 250 лв.

Основните нарушения, засечени при проверките, са смесване на различни видове отпадъци, изхвърляне на отпадъци от търговските обекти в битовите съдове, както и неправомерно използване на контейнерите за опаковки от търговски обекти, обясниха от общината.

Резултатите са пряк ефект от засиления контрол и високата гражданска активност в рамките на кампанията #ГражданскиКонтролЗаЧистота, стартирана от Столичната община и Столичния инспекторат по време на временната организация по сметопочистването в районите „Люлин" и „Красно село".

Само в рамките на няколко седмици десетки жители на София подадоха сигнали със снимки и точни локации на нарушения, което позволи на контролните екипи да реагират незабавно и ефективно.

„Всеки търговски обект трябва да организира сметоизвозването си по чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси. Установяваме, че това задължение системно не се изпълнява и затова затягаме контрола в цяла София.", заяви директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков.

"Благодарим на всички, които се включиха с активна позиция и реална помощ. Някои хора очакват някой от общината да им каже, но дори думата "община" произлиза от общност, а това сме всички ние и от нас зависи как ще го направим", коментира Любомир Богданов от общинския кризисен щаб.

Всеки гражданин може да помогне, като: снимa нарушението; увери се, че снимката съдържа дата, час и локация и я изпрати с кратко описание на: [email protected]