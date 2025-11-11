ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жена загуби портмоне с близо 6000 лв. за спешна операция

Тони Маскръчка

952
Български левове СНИМКА: Архив

Жена от Дупница изгуби портмоне с близо 6000 лв., които били приготвени за спешна жизненоважна операция. "С мъжа ми в събота бяхме с колата и пазарувахме в няколко големи магазина. Някъде портмонето ми е изпаднало. То е зелено на цвят и в него имаше близо 6000 лв. Парите са ми крайно необходими за постъпване в болница за спешна жизненоважна операция. Без нея животът ми свършва! Моля се, ако някой го намери, да го предаде в полицията в Дупница", разказа Людмила пред наш репортер. 

В РУ - Дупница има подадена жалба от собственичката на парите. Колегите работят по случая, но все още няма резултат, потвърдиха и от ОДМВР - Кюстендил. Криминалисти проверяват записи на видеокамери по маршрута, откъдето е минала жената.

