По проекта ще се изгради ново улично осветление с 2000 лампи в „Дивдядово“, „Макак и „Мътница“, ще се монтират електронни табла на 50 спирките на градския транспорт, ще има точки за зареждане и интернет на 10 места в града, GPS тракери за движението на автобусите ще има в 39 автобуса, ще се изгради „умно“ и технологично напояване на градинки с непитейна вода, в Градската градина ще има мапинг и артистично осветление със звук, а гражданите ще проследяват пристигането на автобусите чрез мобилно приложение

На 4 ноември 2025 г. Община Шумен сключи договор за изпълнение на поредния европейски проект – „Концепция за внедряване на технологични решения за създаване на интелигентна градска среда“. Той е на стойност 6 586 314,81 лв. и се финансира с безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на регионите“ (ПРР), като част от т.нар. КИТИ – Концепции за интегрирано териториално развитие.

Това съобщи на пресконференция в Шумен във вторник Даниела Русева - заместник-кмет по европейски политики, екология и туризъм, съвместно с двамата партньори, участващи безвъзмездно в проекта – Стопанската камара в Шумен, представлявана от Борислав Караджов, и технологична компания от Шумен, представлявана от Димитър Шарбанов.

Даниела Русева обяви, че по проекта ще се изпълняват следните 6 вида дейности, по които в началото на 2026 г. предстои обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители:

1. Изграждане на градско осветление в три квартала със захранване от слънчева енергия и нови 2000 осветителни тела. То е предвидено за кварталите „Мътница“, „Макак“ и „Дивдядово“ и е на обща стойност 1 682 242,99 лв. – близо два пъти по-висока от стойността на уличното осветление в самия град Шумен, за монтирането на което вече бе осъществен друг проект. В кв. „Дивдядово“ има 1475 стълба, без 86 бр., които сега са подменени по предходния проект за градското осветление – по бул. „Велики Преслав“. В „Мътница“ ще се сложат нови 213 лампи, а в „Макак“ – 140 стълба без осветление ще се снабдят с лампи, а на други 140 стълба ще се сменят лампите.

2. Изграждане на система от датчици и GPS тракери за следене на автобусите на градския транспорт, внедряване на 8 „умни“ светофарни уредби и изработка на мобилно приложение за информация и сигнали на стойност 3 023 364,49 лв., чрез което хората ще могат да проследяват кога им пристига автобусът. На спирките ще се поставят камери, за да се пазят таблата от вандализъм.

3. Добавяне на артистично осветление и звук в Градската градина в т.ч. и мапинг, свързан с празници и важни събития - общо за 373 200,00 лв.

4. Изграждане на автоматизирани поливни системи към зелени площи за 369 826,93 лв., за което са предвидени пет градинки в Шумен – Безистена, до Военното училище, до Общината, до Полицията и на пл. „Оборище“, уточни Русева.

5. Изграждане на 10 активни „градски точки“ за предоставяне на безплатен интернет и заряд за телефони и други мобилни устройства със захранване от слънчева и конвенционална енергия, които възлизат на 418 500,00 лв. и за които се предвижда обособяване на зелени пространства, подходящи за отдих и събиране на млади хора.

6. Изграждане на система от датчици за анализ на чистотата на околната градска среда – замърсяване, шум, температура и др., в което Общината ще вложи 288 300,00 лв. Към момента има само една такава станция, а по проекта ще се изградят 10.

Общата стойност на всички дейности по проекта е 6 586 314,81 лв., от които 5 598 367,59 лв. европейско съфинансиране.

За начало на проекта, който е с продължителност от 36 месеца за приключване на всички дейности, се смята датата на сключване на договора на Община Шумен с ПРР - 04.11.2025 г. До 04.11.2028 г. всички дейности следва да са осъществени, а проектът – отчетен.

Даниела Русева благодари на партньорите и Областния информационен център за съдействието и помощта, оказани на Общината в целия процес на подготовка и кандидатстване с проекта, което се осъществи още през февруари тази година.

Наименованието на проекта е № BG16FFPR003-2.006-0127-C01 „Концепция за внедряване на технологични решения за създаване на интелигентна градска среда“, финансира се по Програма „Развитие на регионите“ с 6 586 314,81 лв.