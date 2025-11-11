Гроздан Караджов огледа пробива под гарата: След юни пловдивчани ще го ползват със здраве (Снимки)

В него се инвестират 300 милиона лева, той е по-дълъг от тунела при НДК, допълни министърът

Насипи, оголени бетонови колони, тежка техника и много още работа. Това видя транспортният министър Гроздан Караджов при инспекцията му на пробива под Централна гара в Пловдив, който свързва бул. "Васил Априлов" с "Македония".

"Това е един от най-мащабните и в същото време най-сложните от технологична гледна точка железопътни проекти в страната. Към днешна дата сме постигнали изпълнение от около 85% и се надяваме до края на юни да издадем обекта и да бъде ползван със здраве от пловдивчани", заяви Караджов.

Строителството на транспортното съоръжение започна на 9 декември 2021 година. Оттогава е затворен бул. "Васил Априлов", а съседният "Руски" е частично отворен.

Караджов беше придружен от първите хора на Пловдив - кмета Костадин Димитров, областния управител Христина Янчева и заместника й Атанас Ташков, както и от изпълнителя на обекта. Транспортният министър Гроздан Караджов, придружен от първите хора на Пловдив, огледа докъде е стигнала работата на пробива под гарата в Пловдив.

"Това е чудесен пример как държавата, общината и изпълнителят могат да действат в синхрон, за да стане движението по-лесно и безопасно за гражданите и в същото време да се изпълнят национални приоритети като по-бързи и по-надеждни влакове. Този пробив под Централна гара в Пловдив е с дължина около 800 метра, ние проходихме около 500 от така наречената покрита част", каза министърът. И добави, че са инвестирани и ще се доинвестират общо около 300 млн. лв. Парите са от механизма за свързване на Европа и от държавния бюджет.

Министърът обясни, че в модерния подлез ще има асансьори, стълбища, връзки с двете автогари и жп гарата, както и търговски обекти.

"Пошегувах се с господин Димитров, че всъщност сме направили много по-голям и дълъг тунел от този на НДК и Пловдив вече има най-дългото, най-хубаво и най-модерно подземно съоръжение", обясни Гроздан Караджов. Той припомни, че в рамките на проекта беше запазен Бетонният мост, който по първоначални планове трябваше да бъде съборен. Насипи и недовършена работа има в подлеза под гарата.

Според Караджов строителството се движи в добър срок, макар да е имало забавяне на всички проекти в периода 2021-2024 г.

Транспортният министър е убеден, че идеята за градска железница в Пловдив е напълно реалистична. И добави, че стартира проектирането на жп връзка между града и летище Пловдив. Той обаче е скептичен, че тя ще е готова до 2029 г.

Кметът на Пловдив каза, че всеки месец се среща с ръководителя на проекта, за да следи темпото на работа. Той обясни, че вече има избран изпълнител за първия от трите етапа за развръзките от изхода на пробива в район "Южен", а до края на месеца ще бъде възложено проектирането.

"Като първи вариант на връзки се предвижда проектиране на светофарна уредба на изхода на подлеза, бул. "Димитър Талев" да стане двупосочен, за да има директна връзка с район "Централен" и "Голямоконарско шосе", разясни зам.-кметът на "Централен" инж. Тошо Пашов. Това се прави във връзка с втория етап, предвиждащ бул. "Македония" да стига до "Александър Стамболийски", за което още не е избран изпълнител и няма финансиране. Пашов предвижда, че ще е готов след 1-2 години. Градоначалникът пък увери, че развръзките няма да пречат на намиращия се в съседство стадион "Тодор Диев". Димитров посочи, че все още не е ясно кои автобуси ще минават под гарата. Това щяло да се разбере с новата транспортна схема.