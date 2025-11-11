ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Роналдо: До 2 г. спирам с футбола

Хванаха жена да шофира на коктейл от наркотици

Дияна Райнова

2208
Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк


Млада жена е задържана да шофира под въздействие на три упойващи вещества, съобщават от Областната дирекция на МВР-Добрич.

На 9 ноември, около 10:30 часа в град Добрич е спрян за проверка лек автомобил „Мерцедес", управляван от 22-годишна жена. При последвалата проверка за употреба на наркотични и упойващи вещества, тестът е отчел положителен резултат за амфетамин, метаамфетамин и канабис. В хода на проверката е установена и суха тревна маса, реагираща на канабис.

Задържана е за срок до 24 часа. Автомобилът е иззет по надлежен ред.По случаите са образувани бързи полицейски производства

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

