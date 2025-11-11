Млад шофьор, прегазил пешеходец на улица в Козлодуй, е на свобода срещу парична гаранция

Апелативен съд – София пусна под гаранция от 3000 лв. млад шофьор, прегазил пешеходец на улица в Козлодуй, съобщиха от съда. Определението е окончателно.

Инцидентът стана на 26 октомври рано сутринта. Пристигналият на мястото екип е установил, че автомобил е блъснал 18-годишен пешеходец, намиращ се на платното, а водачът е напуснал мястото на катастрофата. Открит е няколко часа по-късно.

В мотивите си съдът посочи, че няма данни обвиняемият да е избягал от мястото на инцидента, тъй като не е разбрал, че е прегазил лежащ на пътя човек, а е мислил, че е минал през дупка. После се е прибрал вкъщи, паркирал на обичайното място и не е правил опит да скрие щетите по автомобила. Бил е весел и спокоен. Според магистратите няма опасност обвиняемият да се укрие и да извърши престъпление.

БТА припомня, че преди дни Окръжен съд - Враца постанови мярка за неотклонение „парична гаранция" от 3000 лв.