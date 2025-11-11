Министър Караджов в Пловдив: Няма риск за транспортните проекти в новия бюджет

Проблематичен само така нареченият "Тунел 2" по линията Елин Пелин-Костенец

Нека да се постигне окончателно съгласие за бюджета и ще коментирам. Към момента няма никаква заплаха за неслучване на проекти.

Това обясни министърът на транспорта Гроздан Караджов от Пловдив. По думите му единствено проблематичен остава така нареченият "Тунел 2" по линията Елин Пелин-Костенец.

"Той се състои от две тръби и има много сериозен дефект в проектирането си. 6 месеца правим обследвания от научните среди. Оказва се, че тунелът се намира в така наречените тектонични пластове - той се движи и за неговото укрепване ще се изискват много по-тежки крепежи, неколкократно по-скъпи", каза министърът. Добави, че ще има нужда от нова тържищна процедура, което обаче ще позволи да се работи по различен начин и да се навакса малко от изгубеното време. "Всички други проекти ще бъдат изпълнени до 2029 г.", увери Караджов.

Той обясни, че при жп проектите много рядко имаме неверифицирани разходи, тъй като дисциплината е на много високо ниво. "Отивам на среща с ръководителя на комитета, който наблюдава всички европейски проекти. По предварителна информация нямаме някакви спорни въпроси. По-скоро работни - кой проект как да го наместим за финансиране", заяви Гроздан Караджов.

Според министъра няма нужда от притеснение за горивата, тъй като има достатъчно в резерв, а има и откъде да се внесе суров петрол.