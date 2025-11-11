ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Иванов: Издадено е разрешение за строеж за об...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21692226 www.24chasa.bg

Министър Караджов в Пловдив: Няма риск за транспортните проекти в новия бюджет

Никола Михайлов

[email protected]

1532
Министър Гроздан Караджов инспектира пробива под Централна гара в Пловдив. Снимка: Никола Михайлов

Проблематичен само така нареченият "Тунел 2" по линията Елин Пелин-Костенец

Нека да се постигне окончателно съгласие за бюджета и ще коментирам. Към момента няма никаква заплаха за неслучване на проекти.

Това обясни министърът на транспорта Гроздан Караджов от Пловдив. По думите му единствено проблематичен остава така нареченият "Тунел 2" по линията Елин Пелин-Костенец.

"Той се състои от две тръби и има много сериозен дефект в проектирането си. 6 месеца правим обследвания от научните среди. Оказва се, че тунелът се намира в така наречените тектонични пластове - той се движи и за неговото укрепване ще се изискват много по-тежки крепежи, неколкократно по-скъпи", каза министърът. Добави, че ще има нужда от нова тържищна процедура, което обаче ще позволи да се работи по различен начин и да се навакса малко от изгубеното време. "Всички други проекти ще бъдат изпълнени до 2029 г.", увери Караджов.

Той обясни, че при жп проектите много рядко имаме неверифицирани разходи, тъй като дисциплината е на много високо ниво. "Отивам на среща с ръководителя на комитета, който наблюдава всички европейски проекти. По предварителна информация нямаме някакви спорни въпроси. По-скоро работни - кой проект как да го наместим за финансиране", заяви Гроздан Караджов.

Според министъра няма нужда от притеснение за горивата, тъй като има достатъчно в резерв, а има и откъде да се внесе суров петрол.

Министър Гроздан Караджов инспектира пробива под Централна гара в Пловдив.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)