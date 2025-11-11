Военните няма веднага да сменят старите съветски изтребители с модерните F-16

Военните няма веднага да сменят старите съветски изтребители МиГ-29 и Су-25 с модерните F-16.

Това става ясно от писмен отговор на военния министър Атанас Запрянов до депутата от ПП-ДБ Атанас Славов.

"Стартиралият процес на превъоръжаване на българските ВВС не следва да се транслира в незабавната замяна на една бойна платформа с друга, в случая с изтребителната авиация замяната на самолети МиГ-29 и Су-25 с F-16", пише Запрянов в отговора си.

Той обяснява, че изграждането на всяка оперативна способност изисква прилагането на всеобхватен подход, който да осигури успешното достигане на изискванията на начална и пълна оперативна готовност. От значение са и параметрите по договорите със САЩ и настоящият статут на тяхното изпълнение. По първия договор от 2019 г. вече са доставени 6 от 8 самолета, като се очаква последните 2 да пристигнат у нас до края на годината. По втория договор също трябва да получим 8 самолета, като доставките по него се очаква да започнат през 2027 г.

За да започнат изтребителите F-16 да дават бойни дежурства, първо трябва да бъдат обучени достатъчно пилоти (изискванията са да бъдат 32-ма, бел.ред.) и инженерно-технически състав, да бъдат доставени всички необходими резервни части (в това число и резервни двигатели), консумативи, оборудване, осигуряване на надежда линия за доставки, както и да бъде изградена необходимата инфраструктура, става ясно още от отговора на Запрянов.