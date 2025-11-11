С една трета намаляват присъдата на 19-годишния шофьор, убил трима (Видео, снимки)

В Окръжния съд в Русе започна делото срещу 19-годишния шофьор, който през юли се вряза с колата си в заведение в Разград. При инцидента загинаха трима мъже на възраст 64, 62 и 58 години. Младежът бе оставен под домашен арест, което предизвика редица протести в Разград.

Защитата на Николай поиска делото да се гледа по съкратената процедура, като обвиняемият признава всички обстоятелства и няма да се разпитват свидетели. Съдът прие искането, като в този случай присъдата ще бъде намалена с една трета.

Делото се гледа в Русе, след като съдиите в Разград си направиха отвод. Причината – майката на обвиняемия работи като призовкар в разградския съд. По тази причина адвокатите на близките поискаха отвод и на прокурора, който обаче не бе уважен от съда в Русе, пише Русе Медиа.

19-годишният Николай Дюлгеров бе в залата с родителите си, които изразиха съжаление за трагедията. " Съболезнования на близките на загиналите. Аз също искам да върна времето назад, но няма как", каза бащата Недялко Дюлгеров.

Близките на трите жертви пък настояват за справедливо наказание. „Той не е дал живота на баща ми, за да го отнеме.И каквото да правят, няма да върнат баща ми назад. И 20, 30 години да лежи, баща ми няма да излезе", каза Сузан Гюрсел, дъщеря на единия от загиналите..

Адвокатите на близките поискаха от своя страна допълнителни експертизи дали случайно младежът е бил под влиянието на райски газ, както и да се промени мярката му на най-тежката – постоянен арест. Съдът обаче отказа с мотива, че няма нови обстоятелства, които да налагат друга мярка и остави Николай Дюлгеров под домашен арест. Колкото до експертизите, според закона употребата му по време на шофиране не е забранена, така че дори и да се установи такова нещо, то няма юридическа тежест.

Делото ще продължи на 27 януари.