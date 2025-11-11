ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Подсъдимият за атаката срещу коледния базар в Магд...

Избраха кой ще обследва състоянието на Бетонния мост в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

Конструкцията на Бетонния мост в Пловдив е сериозно корозирала. Снимки: Георги Стаменов

Офертата на фирмата е за 146 410 лв., договорът ще бъде сключен другата седмица

Вече имаме избран изпълнител относно обследването на Бетонния мост. 

Това обяви кметът на Пловдив Костадин Димитров. По обществената поръчка са кандидатствали две фирми, като ценовото предложение на избраната е 146 410 лв. Градоначалникът припомни, че след бързия ремонт на моста миналата година имаше опасения за здравината му и общината увери, че максимално бързо ще провери състоянието на съоръжението. 

Зам.-кметът на район "Централен" инж. Тошо Пашов каза, че следващата седмица се очаква да бъде подписан договорът. След обследването, фирмата ще трябва да изготви и технически проект за отстраняване на проблемите. 

"Срокът за двата етапа е 45 дни. Така че надявам се до края на годината да имаме вече реални количествено-стойностни сметки, с които да можем в следващия бюджет да търсим финансиране", посочи Пашов. 

