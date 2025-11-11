Майки помагат за ремонт на църквата в село Мало Конаре

В навечерието на най-светлия християнски празник – Коледа, жителите на село Мало Конаре се обединяват около голяма и сърдечна кауза. На 20 декември 2025 г. от 16:00 ч. в големия салон на НЧ „Просвета – 1929 г." ще се проведе Коледен благотворителен концерт под надслов „Църквата „Св. Атанасий" – духовното сърце на Мало Конаре".

Инициативата е организирана от Сдружение „Майките от Мало Конаре", съвместно с читалището и кметството, а целта е набиране на средства за ремонта на местната църква „Св. Атанасий" – един от най-значимите духовни символи на селото.

Събитието ще бъде не просто концерт, а празник на вярата, добротата и общността. Организаторите приканват всички жители и гости да се съберат „като едно голямо семейство", за да стоплят душите си с песни, усмивки и доброта.

Концертът ще бъде с покани с дарение, като покани могат да се получат чрез организаторите или от специално обявени пунктове в селото – магазини, аптеката и други обществени места. За всяка покана ще има запазено място в залата. Хора без покани също са добре дошли – на входа ще бъдат поставени кутии за дарения.

Ще има и базар с произведения, направени от деца от учебни и детсик заведения.

Всички събрани средства от концерта и базара ще бъдат дарени за възстановяване на храма „Св. Атанасий".

„Ръка, която дарява, не обеднява. Сърце, което обича, не остарява", споделят от Сдружение „Майките от Мало Конаре" и приканват всички да се включат в това добро дело.