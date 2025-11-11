КЗК и УНСС подписаха споразумение за сътрудничество в конкурентното право

Председателят на Комисията за защита на конкуренцията доц. Росен Карадимов и ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. д-р Димитър Димитров подписаха днес споразумение за сътрудничество между двете институции в областта на конкурентното право и икономиката.

В събитието участваха Жельо Бойчев, член на Комисията, д-р Мария Петрова, главен секретар, доц. д-р Николай Крушков, ръководител катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер" и д-р Гергана Кирилова, директор на дирекция "Кабинет на ректора".

Целта на споразумението е да се постави основата на устойчиво партньорство, да се повиши ефективността на работата на КЗК и да се подпомогне изследователска дейност в УНСС чрез обмяна на опит и практически знания в посочените сфери, провеждане на съвместни изследвания и общи проекти, организиране на съвместни обучения и кръгли маси, повишаване на професионалната квалификация както на студентите, така и на експертите в Комисията и други.

„Считам, че общите ни усилия ще допринесат за изграждането на стабилна експертна среда и ще имат реален принос за развитието на конкурентната икономика. Ще разчитаме на подкрепата и експертизата на преподавателите от УНСС при изготвянето на секторни анализи, включително и в качеството им на външни експерти. Задълбочаването на сътрудничеството между Комисията и УНСС ще създаде нови перспективи за развитие за двете институции", заяви доц. Карадимов.

От своя страна ректорът на УНСС подчерта, че дейността на Комисията трябва целенасочено да се представя пред студентите. Особено подходящо е това да стане чрез открити лекции. „Когато има меморандум и зад него стоят организирани усилия, ползите и за двете страни са безспорни. На базата на подобни меморандуми ние сме направили Бизнес академия, майсторски класове, стажове за студентите", изтъкна проф. Димитров и представи програмата на МОН за студентски практики, която стимулира и работодатели, и студенти да провеждат платени стажове.

Съгласно споразумението КЗК и УНСС ще си сътрудничат и при извършването на анализи, включително прогнози, оценки, методики, правила и модели в сфери като конкурентното право, възлагането на обществени поръчки и други. Преподаватели от УНСС могат да участват като лектори и експерти в разработването на правила, методики и други актове с общо приложение в работата на Комисията.