ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германски съд: OpenAI е нарушилa авторските права ...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21693193 www.24chasa.bg

КЗК и УНСС подписаха споразумение за сътрудничество в конкурентното право

1492
Целта на споразумението е да се постави основата на устойчиво партньорство, да се повиши ефективността на работата на КЗК и да се подпомогне изследователска дейност в УНСС Снимка: КЗК

Председателят на Комисията за защита на конкуренцията доц. Росен Карадимов и ректорът на Университета за национално и световно стопанство проф. д-р Димитър Димитров подписаха днес споразумение за сътрудничество между двете институции в областта на конкурентното право и икономиката.

В събитието участваха Жельо Бойчев, член на Комисията, д-р Мария Петрова, главен секретар, доц. д-р Николай Крушков, ръководител катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер" и д-р Гергана Кирилова, директор на дирекция "Кабинет на ректора".

Целта на споразумението е да се постави основата на устойчиво партньорство, да се повиши ефективността на работата на КЗК и да се подпомогне изследователска дейност в УНСС чрез обмяна на опит и практически знания в посочените сфери, провеждане на съвместни изследвания и общи проекти, организиране на съвместни обучения и кръгли маси, повишаване на професионалната квалификация както на студентите, така и на експертите в Комисията и други.

„Считам, че общите ни усилия ще допринесат за изграждането на стабилна експертна среда и ще имат реален принос за развитието на конкурентната икономика. Ще разчитаме на подкрепата и експертизата на преподавателите от УНСС при изготвянето на секторни анализи, включително и в качеството им на външни експерти. Задълбочаването на сътрудничеството между Комисията и УНСС ще създаде нови перспективи за развитие за двете институции", заяви доц. Карадимов.

От своя страна ректорът на УНСС подчерта, че дейността на Комисията трябва целенасочено да се представя пред студентите. Особено подходящо е това да стане чрез открити лекции. „Когато има меморандум и зад него стоят организирани усилия, ползите и за двете страни са безспорни. На базата на подобни меморандуми ние сме направили Бизнес академия, майсторски класове, стажове за студентите", изтъкна проф. Димитров и представи програмата на МОН за студентски практики, която стимулира и работодатели, и студенти да провеждат платени стажове.

Съгласно споразумението КЗК и УНСС ще си сътрудничат и при извършването на анализи, включително прогнози, оценки, методики, правила и модели в сфери като конкурентното право, възлагането на обществени поръчки и други. Преподаватели от УНСС могат да участват като лектори и експерти в разработването на правила, методики и други актове с общо приложение в работата на Комисията.

Целта на споразумението е да се постави основата на устойчиво партньорство, да се повиши ефективността на работата на КЗК и да се подпомогне изследователска дейност в УНСС Снимка: КЗК
Целта на споразумението е да се постави основата на устойчиво партньорство, да се повиши ефективността на работата на КЗК и да се подпомогне изследователска дейност в УНСС Снимка: КЗК
Целта на споразумението е да се постави основата на устойчиво партньорство, да се повиши ефективността на работата на КЗК и да се подпомогне изследователска дейност в УНСС Снимка: КЗК
Целта на споразумението е да се постави основата на устойчиво партньорство, да се повиши ефективността на работата на КЗК и да се подпомогне изследователска дейност в УНСС Снимка: КЗК
Целта на споразумението е да се постави основата на устойчиво партньорство, да се повиши ефективността на работата на КЗК и да се подпомогне изследователска дейност в УНСС Снимка: КЗК
Целта на споразумението е да се постави основата на устойчиво партньорство, да се повиши ефективността на работата на КЗК и да се подпомогне изследователска дейност в УНСС Снимка: КЗК

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)