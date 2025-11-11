Костадин Ангелов: Близо 1 млрд. лв. по ПВУ са одобрени от ЕК

Най-голямата новина от днес е, че парите от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост в размер на близо 1 млрд. лв. са получени, одобрени от Европейската комисия (ЕК). Това каза пред журналисти проф. Костадин Ангелов след заседание на парламентарната комисия по здравеопазване, на която е председател.

Планът за възстановяване и устойчивост беше провален, отписан, ние го реанимирахме и благодарение на усилията на цялото правителство и лично на вицепремиера Дончев, второто плащане е факт, допълни Ангелов. Имаме амбицията до крайния срок по плана да получим всички средства, които са определени за България, каза още той, цитиран от БТА.

В началото на октомври т.г. ЕК съобщи, че дава предварително одобрение по второто искане на България за плащане по Плана за възстановяване и устойчивост за 653 милиона евро, подадено през юли. Искането за плащане включва 28 реформи и 12 инвестиции, се отбелязва в съобщението на ЕК. След като е оценила искането, комисията е установила, че България е изпълнила успешно 58 от 59-те ключови етапа и цели, определени в решението за изпълнение на Съвета на ЕС.

"Имаме амбицията бюджетът да бъде приет до края на тази календарна година", каза Ангелов.

По думите му, този бюджет е "коалиционен" и единственият възможен. Моля всички за достатъчно разум, за търпение и за чувство за национална отговорност, защото всяко изостряне на напрежението не работи за България, особено в последните политически обстановки, които се развиват между великите сили – нещо, което е притеснително за всички нас, добави Ангелов.

Със сигурност този бюджет няма как да бъде харесан от всички, но очаквам разумът да надделее, каза още Костадин Ангелов. Тази година е такава, България влиза в еврозоната, това е първият бюджет в евро и трябва всеки да прояви максимално разбиране и търпение, с което да преминем през този преход. Всяко сътресение, което би могло да се случи, ще се използва от партиите, които са противници на еврото и ще им дава "гориво" в техните позиции, така че ние искаме да съхраним социалния мир и да дадем увереност на гражданите, че този преход е предвиден да премине плавно и интересът на всеки човек да бъде защитен, каза той.

Перфектният бюджет за ГЕРБ е в ситуация, в която ГЕРБ има 121 народни представители, каза Ангелов. Този бюджет е единственият възможен, който може да бъде представен, и отразява всички финансови реалности, всички закони и тяхното изпълнение, както и политическите реалности, каквито са в момента, така че да гарантираме финансовата стабилност на държавата и политическата стабилност. Твърденията, че този бюджет е свързан само със социални плащания, не са верни, каза още той и посочи, че най-много са средствата за инфраструктурни проекти и инвестициите, след това са средствата за пенсионерите, и чак на трето място са плащанията по отношения на заплати, за които отговаря държавата. По думите му, това е бюджет, осигуряващ икономически растеж и инвестиции в икономиката у нас.

Първата стъпка е направена – диалогът е възстановен, както между синдикати, така и работодатели, с Министерския съвет, каза Ангелов, който изрази очакванията си тази седмица да се състои заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество и след това да има внесен в Народното събрание проектобюджет.

По-рано днес президентите на КНСБ и на КТ "Подкрепа" – Пламен Димитров и Димитър Манолов, се срещнаха с ръководството на ГЕРБ във връзка с проектобюджета за 2026 година. След срещата заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева каза, че няма нещо в бюджета, което да е консенсусно между работодатели и синдикати, както и че на този етап няма никакви промени в параметрите на бюджета, които да могат да бъдат съобщени.

На 5 ноември предвиденото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество не се състоя, тъй като представители на работодателски организации отказаха да влязат и се обявиха против параметрите в проектобюджета на държавата.