Варненката извършила въоръжен грабеж заради безпаричие

Безпаричие е причината 52-годишната варненка да прибегне до отчаян опит да се сдобие с пари - въоръжен грабеж.

Тя влязла в супермаркет като преди това покрила лицето си с маска и насочила газов пистолет към касиерката, която ѝ предела наличния оборот от 400 лв.

Жената е безработна от години и трудно се е справяла с ежедневните разходи, научи "24 часа".

До сега не е имала никакви криминални прояви.

Не е ясно как се е сдобила с оръжието и как е набрала смелост да заплаши друга жена с пистолет.

Тя е задържана за срок до 24 часа и по случая е

образувано досъдебно производство, съобщават от пресцентъра на полицията.