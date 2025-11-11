Димитър Главчев: Не съм взел 113 000 лева бонуси, а 5 пъти по-малко

Председателят на Сметната палата е получил 24 280 хил. лв. и ги е дарил

Близо пет пъти по-малко от публикуваната в медиите сума е получил от Сметната палата през 2024 г. председателят Димитър Главчев като допълнително материално стимулиране (ДМС). Бонусът за първото тримесечие на 2024 г. е 24 280 лева, а средствата са дарени, съобщават в позиция от Сметната палата.

Уточнението е във връзка с публикация в социалната мрежа на депутата от „Да! България" Ивайло Мирчев, според която председателят на Сметната палата е получил 113 257 лв. ДМС за 2024 г. Името на председателя обаче не се посочва.

На 16 април 2024 г. Димитър Главчев стана министър-председател и както гласи чл. 21, ал 3 от Закона за Сметната палата, определи своя заместник Горица Грънчарова – Кожарева да получи правомощията на председател на Сметната палата по реда на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България.

В качеството си на министър-председател на Република България в две служебни правителства (9 април-27 август 2024 г. и 27 август 2024-16 януари 2025 г) Главчев не е получавал ДМС, а само заплатата си като премиер. В първото служебно правителство той беше и министър на външните работи, но за тази длъжност изобщо не е получавал възнаграждение.

Данните са публично достъпни и са декларирани в публичния регистър.

Размерът на ДМС, което получават служителите и ръководството на държавните институции, се определя според вътрешни правила на всяко ведомство.

След като се връща като председател на Сметната палата в началото на 2025 г., правилата за ДМС в Сметната палата са променени. Решено е, че ДМС не може да бъде повече от две заплати за всички служители.

Решението на Димитър Главчев е ДМС за ръководството на Сметната палата е бъде до една заплата.

Въведено е и оценяване на служителите, каквото до този момент не е имало – така се създава обективен критерий за допълнително полагания труд, на базата на който да се определя размерът на ДМС.

Допълнителните средства са икономии, реализирани от бюджета на ведомствата, от незаети щатни бройки. Ако няма достатъчно назначени служители, то тяхната работа се изпълнява от останалите, затова и полагащото им се възнаграждение се разпределя.

За първото тримесечие на тази година по предложение на Димитър Главчев председателят и заместник-председателите му не са получили допълнителни възнаграждения. Това се отнася и за второто тримесечие, след като на 16 май 2025 г. от Народното събрание са избрани новите заместник-председатели на Сметната палата – Маргарита Николова и Силвия Къдрева.