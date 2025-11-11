ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германски съд: OpenAI е нарушилa авторските права ...

Костадин Ангелов: Опозицията не защитава интереса на България, а този на Кремъл

Проф. Костадин Ангелов

Целта ни е да защитим интереса на българските граждани от възможни проблеми с доставката на горива. Това каза пред журналисти проф. Костадин Ангелов от парламентарната група на ГЕРБ-СДС в отговор на въпрос за позицията на ГЕРБ-СДС след приемането на законопроекта, с който се разширяват правомощията на особения представител за „Лукойл“. Проф. Ангелов коментира темата след заседание на парламентарната комисия по здравеопазване.

Целта на законопроекта е да бъде спазен срокът 21 ноември, посочи още той. „От опозицията, вместо да получим разбиране, получаваме само критики и нито едно решение. Имаме усещането, че опозицията не защитава интереса на България, а защитава интереса на Кремъл. В тази ситуация в момента топката е в полето на президента – той трябва максимално бързо, ако мисли за България, да върне този закон и да издаде указ за неговото публикуване. Ако реши да налага вето, а това означава, че той не защитава интереса на българските граждани, а защитава някакви корпоративни интереси, които най-вероятно ще станат ясни занапред, но дори да бъде наложено такова вето, в рамките на часове то ще бъде преодоляно“, добави проф. Ангелов. Ние нямаме друг избор, 21 ноември е максимално бързо, дотогава трябва да сме гарантирали националната сигурност на България и ще се справим с това предизвикателство, допълни проф. Ангелов, цитиран от БТА. 

Проф. Костадин Ангелов

