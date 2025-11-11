Проверяват сигнал за изтичане на течен тор по дере към приток на река Върбица

Замърсяване на Челер дере, приток на река Върбица, предизвика спешна проверка от страна на няколко институции, съобщават от Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) на страницата си в интернет.

По думите на Мариана Колева от Регионална инспекция по околна среда в Хасково (РИОСВ) - Хасково е установено, че има изтичане на течен тор по дерето, а източникът е кравеферма, но самата течност е от площадката, на която се съхранява и която е на общинска земя. Тя допълни, че по Закона за водите случаят не е от компетенциите на РИОСВ – Хасково, а по-скоро на „Басейнова дирекция“.

Проверката е по постъпил в РИОСВ в Хасково сигнал за замърсяване. Мястото е било посетено както от експерти на РИОСВ – Хасково, така и от Басейнова дирекция (БД) „Източнобеломорски район“ – Пловдив. На Регионална лаборатория – Хасково към ИАОС е възложено от БД „Източнобеломорски район“ вземане на проби.

Взети са две проби от повърхностни води на 250 метра след заустване на сухото дере в Челер дере и на 400 метра преди заустване на дерето. На място са измерени стойностите по показатели pH, разтворен кислород, наситеност на кислород, електропроводимост и температура на водата, пише БТА.

Мариана Колева каза също, че това е пореден сигнал, но освен това по закон за замърсяването на почвите с торов отпадък компетентен е кметът на общината. Той има правомощията да предприеме административни мерки със съответните санкции.

Само преди ден, за замърсяването оповестиха от общинската администрация в Момчилград и настояха компетентните държавни институции да предприемат незабавни и ефективни мерки срещу „системните нарушения, извършвани от кравефермата“. Според публикуваната на интернет страницата на общинската администрация позиция, настоящото замърсяване е пореден случай, в който от обекта изхвърлят животински тор върху републиканския път Момчилград – Крумовград, установен от служители на общинската администрация.

Въпреки многократните сигнали и извършените проверки през последните месеци, от страна на отговорните институции до момента не са предприети ефективни мерки за опазване на околната среда, пише в публикацията.