Трима пребиха 23-годишен пловдивчанин заради стара вражда

Единият го закарал до Марица, другите двама чакали там

Районната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми трима мъже - на 22, 20 и 18 години, за нанесена средна телесна повреда на техен 23-годишен познат.

22-годишният имал стара вражда с пребития впоследствие. На 9 ноември 2025 г. двамата се уговорили да отидат до търговски център в Пловдив. Шофирал 22-годишният, но на връщане, вместо да го остави в дома му, той откарал другия мъж в района на река Марица. Там чакали другите двама младежи. Когато 23-годишният слязъл от автомобила, тримата го наобиколили и му нанесли побой. Впоследствие шофьорът закарал до дома му пребития. Там бил негов роднина, възникнал нов конфликт и този път пострадал и 22-годишният. Фактическата обстановка по случая се изяснява, съобщават от прокуратурата.

Тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като след анализ на събраните доказателства ще се направи преценка за внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо тях.