ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германски съд: OpenAI е нарушилa авторските права ...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21693652 www.24chasa.bg

Трима пребиха 23-годишен пловдивчанин заради стара вражда

24 часа Пловдив онлайн

1212
Прокуратурата в Пловдив.

Единият го закарал до Марица, другите двама чакали там 

Районната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми  трима мъже - на 22, 20 и 18 години, за нанесена средна телесна повреда на техен 23-годишен познат. 

22-годишният имал стара вражда с пребития впоследствие.  На 9 ноември 2025 г. двамата се уговорили да отидат до търговски център в Пловдив. Шофирал 22-годишният, но на връщане,  вместо да го остави в дома му, той откарал другия мъж в района на река Марица. Там чакали другите двама младежи. Когато 23-годишният слязъл от автомобила, тримата го наобиколили и му нанесли побой. Впоследствие шофьорът закарал до дома му пребития. Там бил негов роднина, възникнал нов конфликт и този път пострадал  и 22-годишният. Фактическата обстановка по случая се изяснява, съобщават от прокуратурата.

Тримата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, като след анализ на събраните доказателства ще се направи преценка за внасяне в съда на искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо тях.

Прокуратурата в Пловдив.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)